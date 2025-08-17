ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャースタジアムでのパドレス戦に「1番DH」で先発出場。4回の第3打席に中安打を放った。 ■制球難の相手先発を見極める 前日のカード初戦では無安打に終わっていた大谷。この日は、同地区ライバルを相手に序盤からチャンスメイクでリードオフマンとしての仕事をこなした。初回の第1打席、2回の第2打席は制球に苦しんだディラン・シース