カルビーは、スナック菓子「じゃがりこ」ブランドから、「じゃがりこ ヤンニョムチキン味Lサイズ」を、2025年8月18日から11月下旬まで、全国のコンビニエンスストアにて期間限定で発売する。2年ぶりに発売食べ応えのある「じゃがりこ」Lサイズシリーズから、韓国料理「ヤンニョムチキン」の味わいを再現した期間限定フレーバーが登場。23年にテスト販売を行ったところ好評で、2年ぶりに発売する運びになったという。甘辛いヤンニョ