「しゃもじみたい」灰色の巨大建造物東京・多摩市で撮影された謎の建造物…取材班：こちら住宅街の方に灰色で変な形のものが建っています。堤防を散歩する人と比べるとかなりのサイズ差。ビルなどが立ち並ぶ一角に異様な雰囲気で建造物が建っていたが、その存在に今日気がついたという人も…。取材班：あれは何だと思いますか？近隣住民：いや〜知らないです。気にはなりますね。突然現れたという不気味な物体。その正体を探るべく