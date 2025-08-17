記録的な大雨の発生から1週間近くが経ちました。熊本市では 市の職員や民間業者が日曜日も大量の災害廃棄物の収集にあたっています。 熊本市中央区坪井（つぼい）にあるゴミステーションでは 普段はゴミを収集していない日曜日の17日も、熊本市の職員10人ほどが車2台がかりで災害廃棄物の収集にあたっていました。また、熊本市西区島崎（しまさき）の被災したアパートでは水に浸かった畳の運び出しなど片付けが進めら