お菓子や飲料に添えられてきた【食玩】の中でも、日本発の「チョコエッグ」はブームの火付け役として進化中。今SNSでも話題となっているのは、再販された「チョコエッグ サンリオキャラクターズ」。その魅力を徹底解説します。 お楽しみがギュギュっと詰まった「チョコエッグ」。 外箱を開けると、まるでアニメに出てくる恐竜のたまごのような可愛い包装がお目見え！ 中には、たまごの形をした薄いチョコレ