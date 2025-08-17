男性の頭や顔などを拳や工具で殴り死亡させたとして自称建設業の男(44)が逮捕されました。傷害致死の疑いで逮捕されたのは石川県小松市安宅町の自称建設業・竹松勇作容疑者(44)です。竹松容疑者は今月14日ごろから16日午前4時半ごろにかけて、自宅で小松市の男性(51)の頭や顔、胸などを拳や工具で殴る暴行を加え、死亡させた疑いが持たれています。警察によりますと男性は左右の肋骨を複数折るなどのけがをし外傷性ショックにより