元グラビアアイドルで、タレントの森咲智美（33）が15日、自身のインスタグラムで第2子を出産していたことを公表した。夫はプロ野球・西武ライオンズの平沼翔太外野手（28）。 【写真】生まれてきた赤ちゃんと一緒に家族写真幸せそう！ 森咲は「このたび、私たち家族に第二子となる女の子が誕生しました♡」と発表。投稿には家族4人での家族写真も添えられた。この時期の報告になった理由については「出産して落ち着