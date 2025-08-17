16日、千葉県市川市の住宅が全焼し、現場から性別不明の1人の遺体が見つかった火事で、この家には80代の男性が1人で住んでいたことがわかりました。警察は、死亡したのはこの男性とみて遺体の身元の確認を進めています。警察や消防によりますと、16日午前8時すぎ、千葉県市川市で「煙が出ていて家が燃えている。高齢男性1名が住んでいる」と近くの住民から通報がありました。この火事で火元の住宅1棟が全焼し、性別不明の1人の遺体