17日朝、日向灘を震源とする最大震度4の地震があり、福岡県と佐賀県でも震度3の揺れを観測しました。気象庁によりますと、17日午前6時13分ごろ日向灘で地震がありました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震で宮崎市などで最大震度4を観測したほか、福岡県筑前町と佐賀県の神埼市、白石町で震度3を観測しました。大牟田市や久留米市、柳川市、八女市などでも震度2の揺れを