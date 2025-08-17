意外と知られていない方言クイズを出題！全国の方言を覚えよう。【愛知県の方言】「ねがる」の意味は？「ねがる」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「暑い日が続くと、すぐねがるでかんわ」というように使います。いったい、「ねがる」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「腐る」でした！「ねがる」は、「腐る」、「傷む」という意