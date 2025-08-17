「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」で完敗した巨人・阿部慎之助監督(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext元DeNA監督で、巨人のOB会長を務める中畑清氏が8月17日、元中日監督の落合博満氏とともに、TBS系『サンデーモーニング』（日曜・午前8時）に生出演した。スポーツコーナーの冒頭では、前日16日に行われたプロ野球6試合をVTRで紹介。その中で巨人は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として実施された阪神戦（東京ドーム）で、0-3の2