お盆休み最終日の17日、JR静岡駅には故郷や旅行先から帰る人たちの姿が多くみられました。（新幹線利用者）「実家に帰省していました。東京に戻ります。」「（母）サファリパークに行ったんだよね？（息子）楽しかったです。」JR東海によりますと、東海道新幹線の混雑は17日が、上りのピークとみていますが、午前11時現在の静岡駅での新幹線自由席乗車率は、上りの「ひかり」が100％「こだま」が70％下りの「ひかり」