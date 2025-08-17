能登半島地震で大きな被害を受けた氷見市姿地区で、きのう、被災後に地区を離れた住民らも参加する納涼祭が行われました。納涼祭は、姿地区の自治会がコミュニティの維持を図ろうと、市の支援事業を活用して初めて開きました。きのうは、集落に住む人や震災後に地区を離れた住民ら、およそ50人が参加して交流を深めました。姿地区 山本譲治区長「一致団結して、みなさんと協力しながら姿地区を盛り上げていきたい」姿地区は能登半