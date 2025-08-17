羽後町の伝統行事、西馬音内盆踊りが16日夜始まり、踊り手たちが幻想的な踊りを披露しました。毎年8月16日から3日間行われる羽後町の西馬音内盆踊り。先祖の霊を慰め五穀豊穣などを願う踊りでおよそ700年の歴史があるとされています。 秋田市から「できるなら自分もやってみたいなと思うぐらい素敵な盆踊りです」初日の16日は5万人を超える観光客でにぎわった西馬音内盆踊りは、18日まで行われます。