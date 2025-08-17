◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ藤浪晋太郎投手▽中日近藤廉投手▽中日板山祐太郎内野手【出場選手登録抹消】▽阪神湯浅京己投手▽ＤｅＮＡ橋本達弥投手▽中日橋本侑樹投手、伊藤茉央投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ西野勇士投手▽オリックス高島泰都投手▽西武古市尊捕手【出場選手登録抹消】▽西武与座海人投手