NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。DeNAはこの日の中日戦に先発する藤浪晋太郎投手を登録し、橋本達弥投手を抹消しました。藤浪投手は7月16日にDeNAに入団。2023年からメジャーリーグに挑戦していましたが、今季はメジャー昇格が叶わず、日本球界へ復帰しました。DeNAに合流後は、ファームの3試合で調整登板。直近6日の2軍巨人戦では、4回途中5失点で与四死球7と制球に苦しむ場面も見せましたが、ここまで3試合で防御率3.68と