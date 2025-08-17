NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。阪神は湯浅京己投手を抹消しました。6月27日に再昇格を勝ち取った湯浅投手。しかし8月8日のヤクルト戦では延長12回に代打・増田珠選手の勝ち越し2点タイムリーを浴び失点。さらに15日の巨人戦でも同点で迎えた8回に勝ち越しの犠牲フライを浴び、両日で敗戦投手となっていました。今季は33試合にリリーフ登板し、3勝4敗19ホールドで防御率2.15の成績としています。昨年8月に黄色靱帯(じんたい