全国的に厳しい暑さが続く中、関東地方では9日ぶりに「熱中症警戒アラート」が発表されています。東京都心はきょうも朝から気温が上昇し、午前11時時点で33.3℃を記録しています。「きょうは暑い。ここのところ涼しかったから。熱中症で倒れたら元も子もないので」「ホーム出た瞬間、いきなりムワッと熱気がきて一瞬で汗かいちゃう感じ」予想最高気温は、前橋市や埼玉県熊谷市で38℃と各地で猛暑日が予想されるほか、関東地方には9