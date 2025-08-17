パキスタンで洪水や土砂崩れが発生し、これまでに300人以上が死亡しました。パキスタン北西部などでは14日から降り続いた大雨により、洪水や土砂崩れが発生しています。カイバル・パクトゥンクワ州では、地元当局によると、これまでに324人の死亡が確認されました。また、救援物資を運んでいたヘリコプターが悪天候により墜落し、乗組員5人が死亡したということです。隣国インドでも支配地域のジャム・カシミールで洪水が発生して