(山本記者)「今日から通行止めが解除となる知床五湖に続く道では、多くの車が列を作って、通行止め解除を待っています」知床五湖はクマによる被害の影響で閉鎖していましたが、けさから高架木道が開放されました。地上遊歩道は再開未定となっていて、羅臼岳の入山規制も続いています。また、観光名所の「カムイワッカ湯の滝」も開放されました。(観光客)「クマがいる場所なので注意しなければいけません。私たちはその場所を訪れて