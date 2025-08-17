三次市三良坂町のブドウ園で大きさが通常の4倍というジャンボピオーネが収穫されました。■サンフレッチェ広島森粼浩司アンバサダー「早く食べてみたいですね」ひと房140粒あるジャンボピオーネです。長さ40センチ、重さ2.2キロで、通常の4倍の大きさです。子どもたちに喜んで貰おうとみらさかピオーネ生産組合が2008年から栽培しています。サンフレッチェ広島の森粼浩司アンバサダー