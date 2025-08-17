最大9連休となったお盆休みもきょうが最終日です。新幹線や空の便では、Uターンラッシュで混雑のピークが予想されています。鉄道はきょう、Uターンラッシュのピークを迎え、東京駅ではお盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちで混雑が予想されています。JR東海によりますと、東海道新幹線「のぞみ」は東京駅に向かう上りで、午後の指定席はほぼ満席だということです。空の便では、日本航空の国内線上りが混雑のピークとなりま