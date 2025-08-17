最高気温の記録を更新した小田原市内。帽子や日傘で日差しを防ぐ人が目立った＝５日、小田原城址公園付近県内で８月に入り、最高気温の記録更新が相次いでいる。海老名市では５日、歴代最高となる３９．９度を観測。気象庁が気温を測定している他の４地点（横浜市中区、三浦市、藤沢市、小田原市）でも同日を中心に猛烈な暑さが続き、小田原の３９．２度をはじめ、各地点で続々と観測史上最高気温を更新した。地球温暖化に伴う長