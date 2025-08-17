◇出場選手登録【DeNA】藤浪晋太郎投手【中日】近藤廉投手、板山祐太郎内野手【ロッテ】西野勇士投手【オリックス】郄島泰都投手【西武】古市尊捕手◇同抹消【阪神】湯浅京己投手【DeNA】橋本達弥投手【中日】橋本侑樹投手、伊藤茉央投手【西武】与座海人投手