大阪市北区の公園で赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、警察は母親の女を死体遺棄の疑いで逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、東大阪市に住むアルバイト従業員・萩藤奈月容疑者（23）です。萩藤容疑者は今月12日ごろ、大阪市北区の扇町公園に、生後間もない女の子の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は、公園の植え込み付近から体の大半が土に埋まった状態で見つかっていて、へその緒や胎盤が付いたままだった