パキスタンの北西部などで、14日から15日にかけて大雨による洪水や土砂崩れなどが発生し、300人以上が死亡しました。ロイター通信などによりますと、14日から15日にかけて、パキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州や、パキスタンが実効支配しているカシミール地方の一部地域を、集中豪雨が襲いました。洪水や鉄砲水のほか、地滑りなどが発生し、これまでに307人が死亡したということです。この大雨で倒壊した家などの下敷きになっ