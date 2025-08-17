「ＵＦＣ」（１６日、シカゴ）元ＲＩＺＩＮバンタム級王者で、フライ級１５位の朝倉海（３１）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝がＵＦＣ２戦目に挑み、同１１位のティム・エリオット（３８）＝米国＝に２回４分３９秒でギロチンチョークで１本負けを喫した。相手のエリオットはＵＦＣで２０戦を誇るベテラン。計量ではパンツを脱いでのギリギリのクリアで調整を不安視する声もあった中での試合。セコンドには兄の朝倉未来も