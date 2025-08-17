◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦沖縄尚学５―３仙台育英＝延長１１回タイブレーク（１７日・甲子園）沖縄尚学が延長１１回タイブレークを制し、夏の大会２年ぶりのベスト８入りを決めた。惜しくも敗れた仙台育英の一塁側アルプスに、金足農の絶対的エース・吉田大輝投手（３年）の姿があった。「もともと沖縄尚学の試合を見るために席を取っていたんですけど、（仙台）育英のキャプテンと仲が良くて。