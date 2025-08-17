８月１７日の新潟３Ｒ・２歳未勝利（牝馬限定、芝１６００メートル＝１１頭立て）は、単勝オッズ１・２倍と圧倒的な１番人気に推されたアルバンヌ（牝２歳、美浦・田中博康厩舎、父アドマイヤマーズ）が、２戦目で初勝利を挙げた。勝ち時計は１分３５秒８（良）。道中は多少、折り合いに苦労するようなシーンは見られたが、我慢して迎えた直線では力強い末脚で１馬身半差の差し切り。最後は流す余裕もあった。戸崎圭太騎手は「