駅から離れて「しぶそば」復活かつて渋谷駅にあった立ち食いそば店「本家しぶそば」が、5年ぶりに渋谷に復活します。【ここか！】“復活しぶそば”の場所（ストリートビュー）「しぶそば」は東急沿線を中心に駅ナカ・駅チカで15店舗を展開する東急グループのお店です。渋谷駅では旧玉川改札付近にあり、40年にわたり営業してきましたが、2020年9月13日に駅再開発のため閉店しました。それから5年後の2025年9月14日（日）10時、