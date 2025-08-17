JR西日本 16日午後5時25分頃、高梁市津川町のJR伯備線・木野山駅構内で信号が赤のまま変わらなくなりました。JR西日本では確認のため午後5時38分より備中高梁駅と新見駅間で運転を見合わせました。 現地で係員が信号を操作し青に変わったため、運転に支障がない事を確認し午後7時5分に運転を再開しました。 JR西日本によりますと、この影響で特急や普通列車6本が部分運休した他、上り下りの列車7本に最大130分の遅れが出