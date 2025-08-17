アメリカのトランプ大統領は16日、ウクライナ侵攻をめぐるロシアのプーチン大統領との会談を受け、停戦をしてから和平を目指すのではなく、一気に和平合意を目指すべきとの考えを示しました。トランプ大統領は16日、自らのSNSで「戦争を終わらせるには単なる停戦合意ではなく、和平合意に一気に進むのが最も有効な方法だ」と主張しました。ウクライナやヨーロッパは停戦後の和平合意を目指しています。トランプ氏もこれまで即時停