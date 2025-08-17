１６日、ドローンレースの表彰式に臨む（左から）関竣仁、橋本勇希、キム・ミンジェ。（成都＝新華社記者／張博文）【新華社成都8月17日】ワールドゲームズ成都大会は16日、ドローンレースの決勝が行われ、日本の橋本勇希が優勝した。中国香港の関竣仁（かん・しゅんじん）が2位、韓国のキム・ミンジェが3位となった。１６日、ドローンレースの決勝前の橋本勇希。（成都＝新華社記者／張博文）１６日、ドローンレースの決勝を終