「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）１５１球のエース・吉川は延長十一回、２死三塁の打席で二ゴロに倒れると一塁へヘッドスライディング。そのまま突っ伏し、起き上がることができなかった。「まだまだ仲間と野球がしたかった」と泣き崩れたエース左腕。整列後も人目をはばからずに涙を流し、アルプスへのあいさつを終えるとその場に崩れ落ちた。「自分が耐えて粘ろうと思った