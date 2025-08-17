日本野球機構（NPB）から公示が発表され、阪神の湯浅京己投手（26）が出場選手登録を抹消された。今季はここまで33試合に登板し、防御率2.15だった。直近では15日の巨人戦（東京D）で5―5の8回に4番手として登板し、連打を浴びるなど決勝点を献上。試合後は「実力不足。チームに申し訳ないという気持ちです」と今季4敗目に唇をかんでいた。この日は試合前練習に参加し、練習前には安藤コーチらと話し込む姿も見られた。