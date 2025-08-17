◇MLB ドジャース-パドレス（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）首位タイに並ぶドジャースとパドレスの首位攻防・2戦目。パドレスの先発ディラン・シース投手が大乱調を見せ、ドジャースが中盤までに5点リードとしています。今季24試合に先発登板し、防御率4.52としていたシース投手。この日、初回のマウンドにあがると先頭・大谷翔平選手から3者連続四球など乱調を見せます。これで迎えた1アウト満塁のピンチでは、テオスカー