８月１７日の中京３Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝９頭立て）は、１番人気のスウィッチインラヴ（牝、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）が制した。勝ち時計は１分３６秒２（良）。好スタートを決めて先手を取ったが、逃げ馬を行かせて２番手に控えた。手応え良く４角を回り、直線半ばで右ステッキを合図にエンジン全開。ゴール前では連続で入る左ステッキに呼応して力強く伸び、逃げ粘るメイクワンズデイ（松若風馬騎