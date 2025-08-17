◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦東洋大姫路―西日本短大付（１７日・甲子園）大会本部は、西日本短大付（福岡）の田中玲選手（背番号２０）が体調不良のため東洋大姫路戦を欠場することを発表した。田中は１回戦、２回戦ともに出場機会がなかった。