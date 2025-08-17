８月１７日の中京２Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、坂井瑠星騎手が乗った単勝２番人気のキーンセンス（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父マニングズ）が２番手追走から抜け出して勝利した。半馬身の２着に、追い上げてきた６番人気のドンエレクトス（横山武史騎手）が入り、そこから８馬身差で３着に７番人気のエブリデイ（高杉吏麒騎手）が入った。勝ちタイムは１分２６秒１（良）。坂井騎手は「返し馬