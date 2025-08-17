◆米女子プロゴルフツアーポートランド・クラシック第３日（１６日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、４位で出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）が１イーグル、７バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１８アンダーの単独首位に浮上。ツアー初優勝に王手をかけた。２７位からスタートした岩井千怜（ちさと、ホンダ）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）も６