第二次世界大戦末期、沖縄本島に上陸した米軍は「ニミッツ布告」を公布して占領を開始した。その後、沖縄が日本に復帰するまでには米兵によるいくつもの犯罪・事件が起きている。【画像】終戦後、米兵の“女漁り”が横行していた沖縄。現地にあった「日本人収容所」などを写真で見る例えば、1940年代後半には米兵が夜な夜な民家を訪れ、人妻や若い娘などを拉致し、もてあそぶ事態が横行していた。『証言記録 沖縄住民虐殺 日兵