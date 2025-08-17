沖縄尚学が仙台育英に勝利第107回全国高校野球選手権は17日、甲子園球場で第12日が行われた。第1試合で沖縄尚学（沖縄）が延長11回の末、仙台育英（宮城）を5-3で下して準々決勝に進出。名門同士の大熱戦にネットではまさかの悲鳴が上がっていた。死闘を制したのは沖縄尚学だった。9回で決着はつかずに延長タイブレークへ。11回に2点を奪うと、末吉良丞投手（2年）が裏の仙台育英の攻撃を封じた。名門同士の息詰まる好勝負。