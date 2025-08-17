トランプ大統領は取引的な外交をする人と知られている。しかし詳しく見ればイスラエルやサウジアラビアのような少数の国に対してはほぼ無条件に支持してきた。どのようにすればトランプ大統領の韓国に対する認識を上の両国に対する認識水準に変えることができるだろうか。容易ではないが次のような案を考えてみることができる。最初に、韓国はトランプ大統領が望む「米国を再び偉大に（ＭＡＧＡ）」プロジェクト達成の最大の協力パ