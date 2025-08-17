ヨニー・ヘルナンデスは23年にドジャースに所属していた(C)Getty Images野手陣にケガ人が続出しているドジャースが、27歳の内野手を獲得するかもしれないと報道があった。【動画】勝利のハイタッチ！ドジャースがパドレスとの首位攻防初戦を制す米ジャーナリストのハワード・コール氏が自身のXで「藁にもすがる思いだが、ドジャースはおそらく旧知のヨニー・ヘルナンデスを獲得できるかもしれない」と投稿した。ドジャースは