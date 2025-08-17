8月17日朝、宮崎県で震度４を観測する地震があり、高知県内でも宿毛市で震度２を観測しました。気象庁によりますと、17日午前6時13分ごろ、日向灘を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震によって沿岸部で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。この地震で、宮崎県では最大震度４を観測。高知県内でも、以下の市町村で震度を観測して