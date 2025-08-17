気象台は、午前11時25分に、大雨警報（土砂災害）を稚内市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・稚内市に発表 17日11:25時点宗谷地方では、17日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、17日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報【発表】・土砂災害17日昼過ぎから17日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間17日昼前■猿払村□大雨