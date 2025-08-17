◇MLBレッドソックス 7-5 マーリンズ（日本時間17日、フェンウェイ・パーク）レッドソックス・吉田正尚選手が日本時間17日、本拠地でのマーリンズ戦に「5番・指名打者」で先発出場しました。この日は先制タイムリー含む、4打数1安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献しました。初回、吉田選手は2アウト1、3塁とチャンスの場面で第1打席を迎えます。ここではカウント2-1から1塁走者が盗塁に成功し、ランナー2、3塁とさらにチャンス