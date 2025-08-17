ノッティンガム・フォレストは16日、マンチェスター・シティからU−21イングランド代表MFジェームズ・マカティーと、イプスウィッチから同代表FWオマリ・ハッチンソンを獲得したことを発表した。両選手はともに2030年6月30日までとなる5年契約を締結したことが発表。移籍金は明らかになっていないが、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、マカティーの移籍金は最大3000万ポンド（約60億円）となったほか、移籍市場に