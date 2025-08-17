陸上女子１００メートル障害で２０２４年パリ五輪代表の福部真子（日本建設工業）に?笑顔?の花が咲いた。同年１２月に頸部リンパ節に良性の炎症が起きて発熱などが生じる菊池病を発症したと公表。「アスリートとして弱みを見せたくないし、隠したいという思いもあった」と明かす一方で「私も何か発信することによって、誰かの助けになれば」。同じような症状で苦しむ人たちのために、引き続き陸上と向き合う道を選んだ。高熱