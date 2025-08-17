「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が16日深夜放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。「ダントツでとがっている」同期を明かした。今回は売れっ子がひしめく2000年デビューの同期芸人が集合。吉村の他に「ダイアン」津田篤宏、「NON STYLE」石田明、「とろサーモン」久保田かずのぶが出演した。「当時はバチバチ。でもこの期ってまだうっすらとがってるよね？」と呼びかけた吉村。「ダントツでとが